У польських супермаркетах з'явилися "українські полиці"

Відзначається, що таким чином Carrefour хоче заохотити українців, що живуть і працюють у Польщі, відвідати свої магазини.

На сьогодні концепція "української полиці" доступна в 31 гіпермаркеті і деяких супермаркетах мережі.

"У рамках цього проекту вже продається близько 40 найменувань товарів українського виробництва", - йдеться в повідомленні.

На полицях можна побачити, зокрема, наступну українську продукцію: "Кава зі Львова", грильяжі від ТМ "Жайвір", бакалію ТМ "Верес". Але вже в найближчі місяці Carrefour планує розширити наявний асортимент.

Також повідомляється, що пропозиція про продаж української продукції надійшла ще у 2017 році через попит на неї з боку споживачів.

"У минулому році в Польщі легально працювало 2 млн українців, а в цьому році їх кількість може перевищити навіть 3 млн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні процвітає бізнес продажу продуктів з ЄС з рук і в Інтернеті.

Такий вид торгівлі набув популярності на тлі дефіциту якісних продуктів на вітчизняному ринку, вважають експерти і тут же попереджають: цінителям європейських виробників, які купують італійські сири і макарони в Інтернеті, варто остерігатися підробок і прострочень.

"Знайти крайнього і винного в разі харчового отруєння "європейськими паштетами або сирами" з Інтернету сьогодні неможливо", - відзначає нардеп Сергій Тригубенко.

"Винен буде завжди тільки сам покупець, який пішов на ризик, купив прострочений товар з рук, вважаючи, що етикетка іноземною мовою гарантує йому якість. До відповідальності за продаж зіпсованого польського сиру або грецьких оливок в Інтернеті притягнути неможливо. Чеків за такі покупки ніхто не дає. І довести покупку товару - неможливо", - попередив він.