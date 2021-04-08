В Польше зафиксирован рекорд смертности от COVID-19: за сутки умерли почти тысячу человек

Детали

Представитель министерства Войцех Андрусевич подчеркнул, что это число учитывает также часть смертей, которые произошли в период пасхальных праздников.

За минувшие сутки во всей Польше подтверждено 27 887 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Войцех Андрусевич добавил, что наблюдается небольшая тенденция к уменьшению числа заражений, однако не настолько резкая, как могло бы показаться учитывая данные последних дней. По его словам, эти данные оказала влияние специфики праздничного периода:

“То, что мы наблюдаем сегодня, это уже показательный результат, свидетельствующий о масштабе эпидемии в Польше. Как мы вам твердили, ни праздничные результаты, ни еще вчерашний не показывали настоящей картины развития эпидемии. Мы говорили, что падение наблюдается эпидемия замедляется, но это наверняка не уровень ниже 10 000 заражений в сутки, и это даже не уровень вчерашних примерно 15 000 заражений”.

W ciągu doby wykonano ponad 111,5 tys. testów na #koronawirus . pic.twitter.com/t6o6JcEfpv

Представитель министерства добавил, что оптимистично выглядят данные о количестве вызовов карет скорой помощи. За последние дни этот показатель сошел до примерно 10 200 вызовов в день с предыдущего рекорда 11 500 Однако это и так значительно выше 8-9 тысяч выездов в день, происходивших до наступления третьей волны.

Справка

По статистике ВОЗ — в Польше 2 471 617 случаев болезни, 55 703 человека погибли.

Также по данным местного Минздрава — в Польше использовано уже более 7 млн доз вакцин от COVID-19, обе дозы вакцины в республике получили уже 2 090 085 человек.