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У Польщі зафіксовано рекорд смертності через COVID-19: за добу померли майже тисячу осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство здоров’я Польщі повідомило про 954 нові смерті, спричинені COVID-19 та супутніми захворюваннями, пише УНН з посиланням на дані відомства та повідомлення Polskie Radio.

Деталі

Речник міністерства Войцєх Андрусєвич підкреслив, що це число враховує також частину смертей, які сталися у період великодніх свят.

За минулу добу в усій Польщі підтверджено 27 887 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Войцєх Андрусєвич додав, що спостерігається невелика тенденція до зменшення числа заражень, проте не настільки різка, як могло би скластися враження з огляду на дані останніх днів. За його словами, на ці дані мала вплив специфіка святкового періоду:

“Те, що ми спостерігаємо сьогодні, це вже показовий результат, який свідчить про масштаб епідемії у Польщі. Як ми вам повторювали, ані святкові результати, ані ще вчорашній не показували дійсної картини розвитку епідемії. Ми говорили, що падіння спостерігається, епідемія уповільнюється, але це напевно не рівень нижче 10 тисяч заражень на добу, і це навіть не рівень вчорашніх приблизно 15 тисяч заражень”.

W ciągu doby wykonano ponad 111,5 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/t6o6JcEfpv

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 8, 2021

Речник міністерства додав, що оптимістично виглядають дані про кількість викликів карет швидкої допомоги. За останні дні цей показник зійшов до приблизно 10 200 викликів на день з попереднього рекорду 11 500. Проте це й так значно вище за 8-9 тисяч виїздів на день, що відбувалися до надходження третьої хвилі.

Довідка

За статистикою ВООЗ — у Польщі 2 471 617 випадків хвороби, 55 703 людини загинули.

Також за даними місцевого МОЗ — у Польщі використано вже більше 7 млн доз вакцин від COVID-19, обидві дози вакцини у республіці отримали вже 2 090 085 осіб.

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