В Польше обнаружено коровье бешенство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о выявлении случая заражения коровьим бешенством в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота обнаружили на ферме в районе города Мирск недалеко от границы с Чехией. Больные животные были забиты.
В сообщении ВОЗЖ подчеркивается, что коровье бешенство может спонтанно появляться в разных регионах. При этом единичная вспышка заболевания никак не повлияет на официальный ветеринарный статус польского животноводства: мясо из Восточной Европы по-прежнему считается безопасным.
Напомним, в части Киева ввели карантин из-за бешенства у котенка.