У Польщі виявлено коров'ячий сказ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин повідомила про виявлення випадків зараження коров'ячим сказом у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Губчасту енцефалопатію великої рогатої худоби виявили на фермі в районі міста Мірск недалеко від кордону з Чехією. Хворі тварини були забиті.
У повідомленні ВОЗТ підкреслюється, що коров'ячий сказ може спонтанно з'являтися в різних регіонах. При цьому одиничний спалах захворювання ніяк не вплине на офіційний ветеринарний статус польського тваринництва: м'ясо зі Східної Європи як і раніше вважається безпечним.
Нагадаємо, в частині Києва ввели карантин через сказ у кошеняти.