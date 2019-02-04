У Польщі виявлено коров'ячий сказ

Губчасту енцефалопатію великої рогатої худоби виявили на фермі в районі міста Мірск недалеко від кордону з Чехією. Хворі тварини були забиті.

У повідомленні ВОЗТ підкреслюється, що коров'ячий сказ може спонтанно з'являтися в різних регіонах. При цьому одиничний спалах захворювання ніяк не вплине на офіційний ветеринарний статус польського тваринництва: м'ясо зі Східної Європи як і раніше вважається безпечним.



Нагадаємо, в частині Києва ввели карантин через сказ у кошеняти.