В Польше открыли 750-метровый патриотический мурал

ukru
15 марта, 19:03 • 111741 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156735 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131758 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124710 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109497 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103879 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100367 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130511 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130063 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127652 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 34540 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 46722 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 30887 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 24308 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 57981 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130508 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130133 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266105 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295273 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 11529 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107499 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130063 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113375 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130544 просмотра
Актуальное
В Польше открыли 750-метровый патриотический мурал

В Польше открыли 750-метровый патриотический мурал

Киев • УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В городке Легионово недалеко от Варшавы открыли самый патриотичный мурал в Польше, а возможно, и в мире, под названием: "1050 славы польского оружия". На стенописи изображены сцены важнейших сражений, в которых приняли участие поляки от той под Цедыня 972 года, в которой боролись воины князя Мешко Первого с лужицкими силами, вплоть до битвы за City Hall в иракской провинции Карбала 2007 года, передает УНН со ссылкой на "польское радио".

На стене длиной в 750 метров (высота - 3 метра, поверхность - 2000 квадратных метров) показано 55 сцен из различных сражений, изображены пять польских королей, 16-ть генералов, 10-ть гетманов и 11-ть офицеров - рассказывает создатель муралов Рафал Росковинский: "муралы не должны учить истрии, но должны инспирировать. Если один человек из ста заинтересуется этой историей и заглянет в книги, узнает, чем была гусария, кем были конные лучники, кем был Ромуальд Траугутт - это и так будет победа".

Мурал софинансировали местное самоуправление Легионова и Министерство национальной обороны. Вице-председатель ведомства Войцех Фалковски обратил внимание, что мурал является примером особого искусства: "Это искусство, которое выходит в общество, иногда до случайных зрителей, что никогда не оставляет равнодушным. (Мурал) немного агрессивный, что должно привлекать, а также передавать какой-то смысл".

Местное управление не исключает внесения мурала в Книгу рекордов Гиннеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы