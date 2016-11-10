В Польше открыли 750-метровый патриотический мурал

На стене длиной в 750 метров (высота - 3 метра, поверхность - 2000 квадратных метров) показано 55 сцен из различных сражений, изображены пять польских королей, 16-ть генералов, 10-ть гетманов и 11-ть офицеров - рассказывает создатель муралов Рафал Росковинский: "муралы не должны учить истрии, но должны инспирировать. Если один человек из ста заинтересуется этой историей и заглянет в книги, узнает, чем была гусария, кем были конные лучники, кем был Ромуальд Траугутт - это и так будет победа".

Мурал софинансировали местное самоуправление Легионова и Министерство национальной обороны. Вице-председатель ведомства Войцех Фалковски обратил внимание, что мурал является примером особого искусства: "Это искусство, которое выходит в общество, иногда до случайных зрителей, что никогда не оставляет равнодушным. (Мурал) немного агрессивный, что должно привлекать, а также передавать какой-то смысл".

Местное управление не исключает внесения мурала в Книгу рекордов Гиннеса.