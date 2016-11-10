У Польщі відкрили 750-метровий патріотичний мурал
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У містечку Лєґіоново неподалік Варшави відкрили найбільший патріотичний мурал у Польщі, а можливо, й у світі, під заголовком: “1050 років слави польської зброї”. На стінописі зображені сцени найважливіших битв, у яких взяли участь поляки: від тієї під Цединею 972 року, в якій боролися воїни князя Мєшка Першого з лужицькими силами, аж до битви за City Hall в іракській провінції Карбала 2007 року, передає УНН із посиланням на “Польське радіо”.
На стіні довжиною в 750 метрів (висота — 3 метри, поверхня — 2 тисячі квадратних метрів) показано 55 сцен з різних битв, зображено п’ятьох польських королів, 16-тьох генералів, 10-тьох гетьманів і 11-тьох офіцерів — розповідає творець муралу Рафал Росковінський: “Мурал не мусить навчати істрії, але повинен інспірувати. Якщо одна особа на сто зацікавиться цією історією і загляне до книжок, дізнається, чим була гусарія, ким були кінні стрільці, ким був Ромуальд Трауґутт — це й так буде перемога”.
Мурал співфінансували місцеве самоврядування Лєґіонова і Міністерство національної оборони. Віце-голова відомства Войцєх Фалковський звернув увагу, що мурал є прикладом особливого мистецтва: “Це мистецтво, яке виходить до суспільства, іноді до випадкових глядачів, ніколи не залишає байдужим. (Мурал) трохи агресивний, має приваблювати, а також передавати якийсь зміст”.
Місцеве управління не виключає внесення муралу до Книги рекордів Ґіннеса.