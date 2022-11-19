В Польше состоялись первые из двух государственных похорон жертв ракетного удара

Детали

Похороны 62-летнего администратора лагеря прошли в небольшом селе Пшеводов с военной церемонией.

Была почетная рота 2-го разведывательного полка из Грубешова. На польском телевидении были показаны большие траурные венки с бантами в цветах польского и украинского флагов.

По просьбе родственников оба похороны проходят в тайне. Эти двое мужчин стали первыми гражданскими лицами из Польши, погибшими в результате войны россии против Украины.

Дополнение

Во вторник ракета попала в зернохранилища в селе всего в 6 километрах от границы с Украиной. Кроме 62-летнего мужчины, в результате взрыва погиб 60-летний тракторист. Государственные похороны второго мужчины пройдут в воскресенье.

В настоящее время Запад предполагает, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от атак российских военных. Однако сразу после взрыва в СМИ заговорили и о российской ракете.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор утверждал, что это была российская ракета, но сказал, что не знает со 100% уверенностью, что произошло.