В Польше состоялись первые из двух государственных похорон жертв ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Информационное агентство PAP сообщило в субботу, что первая из двух польских жертв, погибших в результате ракетного удара на этой неделе в районе границы страны с Украиной, была похоронена с государственными похоронами, передает УНН.
Детали
Похороны 62-летнего администратора лагеря прошли в небольшом селе Пшеводов с военной церемонией.
Была почетная рота 2-го разведывательного полка из Грубешова. На польском телевидении были показаны большие траурные венки с бантами в цветах польского и украинского флагов.
По просьбе родственников оба похороны проходят в тайне. Эти двое мужчин стали первыми гражданскими лицами из Польши, погибшими в результате войны россии против Украины.
Дополнение
Во вторник ракета попала в зернохранилища в селе всего в 6 километрах от границы с Украиной. Кроме 62-летнего мужчины, в результате взрыва погиб 60-летний тракторист. Государственные похороны второго мужчины пройдут в воскресенье.
В настоящее время Запад предполагает, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от атак российских военных. Однако сразу после взрыва в СМИ заговорили и о российской ракете.
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор утверждал, что это была российская ракета, но сказал, что не знает со 100% уверенностью, что произошло.