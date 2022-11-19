У Польщі відбувся перший з двох державних похорон жертв ракетного удару

Деталі

Похорон 62-річного адміністратора табору пройшов у невеликому селі Пшеводів з військовою церемонією.

Була почесна рота 2-го розвідувального полку з Грубешова. На польському телебаченні були показані великі жалобні вінки з бантами у квітах польського та українського прапорів.

На прохання родичів обидва похорони проходять у таємниці. Ці двоє чоловіків стали першими цивільними особами з Польщі, які загинули внаслідок війни росії проти України.

Доповнення

У вівторок ракета потрапила до зерносховища в селі лише за 6 кілометрів від кордону з Україною. Окрім 62-річного чоловіка, внаслідок вибуху загинув 60-річний тракторист. Державний похорон другого чоловіка відбудеться в неділю.

В даний час Захід припускає, що це була українська зенітна ракета, яка використовувалася для захисту від атак російських військових. Однак одразу після вибуху у ЗМІ заговорили і про російську ракету.

Президент України Володимир Зеленський досі стверджував, що це була російська ракета, але сказав, що не знає зі 100% упевненістю, що сталося.