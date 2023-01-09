В Польше украинские медики пройдут обучение по лечению людей с сильными ожогами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинские медики в Польше пройдут курс обучения по оказанию помощи военным и гражданским с сильными ожогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Бюро национальной безопасности Польши.
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"В Польшу прибыла очередная группа украинских медиков, которые завтра начнут обучение по оказанию помощи военным и гражданским лицам, которые получили тяжелые ожоги", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что после обучения на авиационно-спасательной базе в Варшаве, где украинский медперсонал совершенствовал навыки по эвакуации раненых по воздуху, это следующий этап подготовки украинских медиков.
Он осуществляется по инициативе первых леди Украины и Польши.
Напомним
Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных в США.