У Польщі українські медики пройдуть навчання з лікування людей із сильними опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Українські медики у Польщі пройдуть курс навчання з надання допомоги військовим та цивільним із сильними опіками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Бюро національної безпеки Польщі.
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"До Польщі прибула чергова група українських медиків, які завтра розпочнуть навчання з надання допомоги військовим та цивільним особам, які зазнали важких опіків", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що після навчання на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, де український медперсонал удосконалював навички щодо евакуації поранених повітрям, це наступний етап підготовки українських медиків.
Він здійснюється з ініціативи перших леді України та Польщі.
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Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США.