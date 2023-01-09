У Польщі українські медики пройдуть навчання з лікування людей із сильними опіками

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"До Польщі прибула чергова група українських медиків, які завтра розпочнуть навчання з надання допомоги військовим та цивільним особам, які зазнали важких опіків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після навчання на авіаційно-рятувальній базі у Варшаві, де український медперсонал удосконалював навички щодо евакуації поранених повітрям, це наступний етап підготовки українських медиків.

Він здійснюється з ініціативи перших леді України та Польщі.

Нагадаємо

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США.