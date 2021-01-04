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В Польше спецслужбы предотвратили теракт против мусульман

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TVN24.

В Польше спецслужбы предотвратили теракт против мусульман

“Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования... в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва”, — рассказал пресс-секретарь.

Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено “на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ”. По данным спецслужбы, подозреваемые выступали “против исламизации Польши”.

Отмечается, что обвиняемые “выражали крайние взгляды, один из них... призывал к насилию, к совершению преступлений, к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых и конфессиональных различий”.

В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее в Польше молодой человек хотел взорвать комиссариат полиции в Варшаве.

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