У Польщі спецслужби попередили теракт проти мусульман
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) порушило кримінальну справу про підготовку теракту на мусульманському релігійному об’єкті, затримані декілька людей, повідомив журналістам прес-секретар міністра координатора спецслужб Станіслав жаринь, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал TVN24.
“Прокуратура направила в суд обвинувальний акт після закінчення розслідування... щодо підозрюваних, зокрема, за підготовку до злочину, яке полягає в створенні ситуації, що представляє загрозу життю або здоров’ю великої кількості людей або майну в великому розмірі в результаті вибуху”, — розповів прес-секретар.
Як випливає з висновків ABW, напад мав бути вчинений “на конкретний об’єкт релігійного культу ісламської громади, а також планувалося розпорошення отруйних речовин”. За даними спецслужби, підозрювані виступали “проти ісламізації Польщі”.
Відзначається, що обвинувачені “висловлювали крайні погляди, один з них... закликав до насильства, до вчинення злочинів, до ненависті на фоні національних, етнічних, расових і конфесійних відмінностей”.
В ході розслідування були вилучені вибухові речовини, чотири одиниці вогнепальної зброї, в тому числі саморобний автоматичний пістолет і боєприпаси, а також вироби та інструменти, що дозволяють виробляти небезпечні матеріали і речовини.
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
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