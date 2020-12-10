У Польщі молодик хотів підірвати комісаріат поліції у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Польська поліція затримала чоловіка, який намагався влаштувати вибух біля комісаріату у Варшаві. Про це повідомив на прес-конференції в четвер представник поліції Варшави Сільвестр Марчак, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал TVP та видання Gazeta Wyborcza.
За його словами, на парковку у одного з комісаріатів приїхав 23-річний чоловік на автомобілі і привернув увагу поліцейських клаксоном. Після цього чоловік здійснив спробу влаштувати вибух, але поліцейські не допустили цього.
“В інтересах слідства ми не повідомляємо, яка субстанція знаходилася в автомобілі, — пояснив Марчак. — Величезне щастя, що не дійшло до вибуху. Якби трапився вибух, то під загрозою опинилися б не тільки поліцейські, але і мешканці найближчого будинку”.
За словами прес-секретаря, чоловік заарештований. Порушено кримінальну справу за звинуваченням у спробі вбивства. На допиті затриманий заявив, що ненавидить співробітників поліції. Раніше фігурант цієї справи притягувався до відповідальності за розбій.
Doszło do usiłowania zabójstwa policjantów. Zatrzymany został 23-latek, który chciał zdetonować auto pod jednym z warszawskich komisariatów.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 10, 2020
Mężczyzna w weekend podjechał pod jeden z komisariatów. Była noc, zaczął wielokrotnie używać klaksonu. W ten sposób chciał ściągnąć w okolice auta jak najwięcej policjantów. Na całe szczęście nie doszło do eksplozji. Mężczyzna został obezwładniony. Trafił do policyjnego aresztu.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 10, 2020