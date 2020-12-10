В Польше молодой человек хотел взорвать комиссариат полиции в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Польская полиция задержала мужчину, который пытался устроить взрыв у комиссариата в Варшаве. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TVP и издание Gazeta Wyborcza.
По его словам, на парковку у одного из комиссариатов приехал 23-летний мужчина на автомобиле и привлек внимание полицейских клаксоном. После этого мужчина совершил попытку устроить взрыв, но полицейские не допустили этого.
“В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле, — пояснил Марчак. — Огромное счастье, что не дошло до взрыва. Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома”.
По словам пресс-секретаря, мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке убийства. На допросе задержанный заявил, что ненавидит сотрудников полиции. Ранее фигурант этого дела привлекался к ответственности за разбой.
Doszło do usiłowania zabójstwa policjantów. Zatrzymany został 23-latek, który chciał zdetonować auto pod jednym z warszawskich komisariatów.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 10, 2020
Mężczyzna w weekend podjechał pod jeden z komisariatów. Była noc, zaczął wielokrotnie używać klaksonu. W ten sposób chciał ściągnąć w okolice auta jak najwięcej policjantów. Na całe szczęście nie doszło do eksplozji. Mężczyzna został obezwładniony. Trafił do policyjnego aresztu.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 10, 2020