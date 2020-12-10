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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73323 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96568 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 115476 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 150575 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Польше молодой человек хотел взорвать комиссариат полиции в Варшаве

В Польше молодой человек хотел взорвать комиссариат полиции в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 36416 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Польская полиция задержала мужчину, который пытался устроить взрыв у комиссариата в Варшаве. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TVP и издание Gazeta Wyborcza.

По его словам, на парковку у одного из комиссариатов приехал 23-летний мужчина на автомобиле и привлек внимание полицейских клаксоном. После этого мужчина совершил попытку устроить взрыв, но полицейские не допустили этого.

“В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле, — пояснил Марчак. — Огромное счастье, что не дошло до взрыва. Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома”.

По словам пресс-секретаря, мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке убийства. На допросе задержанный заявил, что ненавидит сотрудников полиции. Ранее фигурант этого дела привлекался к ответственности за разбой.

Doszło do usiłowania zabójstwa policjantów. Zatrzymany został 23-latek, który chciał zdetonować auto pod jednym z warszawskich komisariatów.

— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 10, 2020

Mężczyzna w weekend podjechał pod jeden z komisariatów. Była noc, zaczął wielokrotnie używać klaksonu. W ten sposób chciał ściągnąć w okolice auta jak najwięcej policjantów. Na całe szczęście nie doszło do eksplozji. Mężczyzna został obezwładniony. Trafił do policyjnego aresztu.

— Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 10, 2020

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