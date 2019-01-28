В Польше расследуют антиеврейский протест в Освенциме
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Польская полиция расследует действия ультранационалистов, которые провели демонстрацию у ворот музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме в День памяти жертв Холокоста, передаёт УНН со ссылкой на “Польское Радио”.
По словам пресс-секретаря полиции в Малопольском воеводстве Себастьяна Гленя, расследование касается разжигания ненависти по национальному признаку.
“Прокуратура поручила нам провести тщательное расследование событий, запечатленных на видео, и в особенности заявлений, которые слышны на видео, и могут послужить составом преступления”, — отметили в полиции.
“Во вчерашнем собрании в городе около лагеря приняли участие около 70-100 человек”, — говорится в сообщении польских полицейских в Twitter.
По сообщениям издания Gazeta Wyborcza, в ходе демонстрации организатор демонстрации выкрикивал: “Пришло время бороться с евреями и освободить от них Польшу”.
Вчера в музее Аушвиц-Биркенау прошли памятные церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения бывшего немецко-фашистского лагеря смерти.
Напомним, ежегодно 27 февраля отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.
Как сообщал УНН, в воскресенье, 27 января в музее, созданном на месте концлагеря Аушвиц-Биркенау, проходили памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения бывшего лагеря смерти.