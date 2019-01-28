У Польщі розслідують антиєврейський протест в Освенцимі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Польська поліція розслідує дії ультранаціоналістів, які взяли участь у демонстрації біля воріт музею Аушвіц-Біркенау в Освенцімі в День пам'яті жертв Голокосту, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
За словами прес-секретаря поліції в Малопольському воєводстві Себастьяна Гленя, розслідування стосується розпалювання ненависті за національною ознакою.
"Прокуратура доручила нам провести ретельне розслідування подій, зображених на відео, і особливо заяв, які лунають на відео, і можуть послужити складом злочину", - відзначили в поліції.
"У вчорашніх зборах в місті близько табору взяли участь близько 70-100 осіб", - йдеться в повідомленні польських поліцейських в Twitter.
За повідомленнями видання Gazeta Wyborcza, під час демонстрації організатор демонстрації вигукував: "Прийшов час боротися з євреями і звільнити від них Польщу".
Вчора в музеї Аушвіц-Біркенау пройшли пам'ятні церемонії з нагоди 74-ї річниці визволення колишнього німецько-фашистського табору смерті.
Нагадаємо, щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Як повідомляв УНН, в неділю, 27 січня в музеї, створеному на місці концтабору Аушвіц-Біркенау, проходили пам'ятні заходи, присвячені 74-й річниці звільнення колишнього табору смерті.