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У Польщі розслідують антиєврейський протест в Освенцимі

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Польська поліція розслідує дії ультранаціоналістів, які взяли участь у демонстрації біля воріт музею Аушвіц-Біркенау в Освенцімі в День пам'яті жертв Голокосту, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".

За словами прес-секретаря поліції в Малопольському воєводстві Себастьяна Гленя, розслідування стосується розпалювання ненависті за національною ознакою.

"Прокуратура доручила нам провести ретельне розслідування подій, зображених на відео, і особливо заяв, які лунають на відео, і можуть послужити складом злочину", - відзначили в поліції.

"У вчорашніх зборах в місті близько табору взяли участь близько 70-100 осіб", - йдеться в повідомленні польських поліцейських в Twitter.

За повідомленнями видання Gazeta Wyborcza, під час демонстрації організатор демонстрації вигукував: "Прийшов час боротися з євреями і звільнити від них Польщу".

Вчора в музеї Аушвіц-Біркенау пройшли пам'ятні церемонії з нагоди 74-ї річниці визволення колишнього німецько-фашистського табору смерті.

Нагадаємо, щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Як повідомляв УНН, в неділю, 27 січня в музеї, створеному на місці концтабору Аушвіц-Біркенау, проходили пам'ятні заходи, присвячені 74-й річниці звільнення колишнього табору смерті.

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