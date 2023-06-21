В Польше начинаются Европейские игры, россия и беларусь - в изоляции - министр молодежи и спорта

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«Хочу поблагодарить европейские олимпийские комитеты, которые заранее приняли решение не допускать россиян и белорусов к этим соревнованиям. И это главное было решение. Потому что, если бы они были, то мы бы не принимали бы участия», - подчеркнул Гутцай.

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Также министр заявил, что Международный олимпийский комитет ещё не принял никакого решения о допуске спортсменов из россии и беларуси к Олимпийским играм -2024 в Париже.

«Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх МОК не принято. На сегодняшний день вдвое больше международных федераций не допустили россиян и белорусов. Есть федерации, которые допустили по тем критериям, которые предложил Международный олимпийский комитет. Например, Международная федерация по фехтованию допустила россиян, но убрала всех первых номеров сборных команд российской федерации» - отметил Гутцай.

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В конце марта МОК выдал рекомендации Международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий относительно того, каким образом и при каких условиях можно возобновить участие в соревнованиях спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

На пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в четверг, 22 июня, будет рассматриваться резолюция - о недопуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.