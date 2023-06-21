У Польщі розпочинаються Європейські ігри, росія і білорусь – в ізоляції - міністр молоді та спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Відсьогодні у Польщі відбувається одна з найбільших подій 2023 року- Європейські ігри. Україна приймає учать у змаганнях, в той час як, росія і білорусь – в ізоляції. Про це повідомив міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцай в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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«Хочу подякувати європейським олімпійським комітетам, які заздалегідь прийняли рішення не допускати росіян та білорусів до цих змагань. І це головне було рішення. Тому що, якщо б вони були, то ми б не приймали б участі», -наголосив Гутцай.
Доповнення
Також міністр заявив, що Міжнародний олімпійський комітет ще не прийняв ніякого рішення щодо допуску спортсменів із Росії та білорусі до Олімпських ігор -2024 у Парижі.
«Рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійський іграх МОК не ухвалено. На сьогоднішній день вдвічі більше міжнародних федерацій не допустили росіян і білорус. Є федерації, які допустили по тим критеріям, які запропонував Міжнародний олімпійський комітет. Наприклад, Міжнародна федерація з фехтування допустила росіян, але прибрала всіх перших номерів збірних команд російської федерації» - зазначив Гутцай.
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Наприкінці березня МОК видав рекомендації Міжнародним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів щодо того, яким чином і за яких умов можна відновити участь у змаганнях спортсменів із російськими та білоруськими паспортами.
На пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у четвер, 22 червня, буде розглядатися резолюція - про недопуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024.