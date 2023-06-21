У ПАРЄ у четвер розглянуть дві важливі резолюції щодо України - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у четвер, 22 червня, будуть розглядатися дві дуже важливі резолюції - про недопуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади та щодо політичних наслідків агресії рф проти України. Про це повідомив у середу нардеп і член постійної делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
«Завтра у ПАРЄ буде розглядатися дві дуже важливі резолюції щодо України. Перша під назвою – “Загарбницька війна проти України – участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді та Паралімпіаді в Парижі 2024”. Друга – "Політичні наслідки агресії російської федерації проти України"», - написав Гончаренко у Telegram.
Доповнення
Комітет ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа підтримав проєкт резолюції про недопуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, ухвалення резолюції в Асамблеї очікується вже у четвер, 22 червня.