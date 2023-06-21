В ПАСЕ в четверг рассмотрят две важные резолюции по Украине - нардеп

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«Завтра в ПАСЕ будет рассматриваться две очень важные резолюции по Украине. Первая под названием – “Захватническая война против Украины – участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже 2024”. Вторая – "Политические последствия агрессии российской федерации против Украины"», - написал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа поддержал проект резолюции о недопуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024, принятие резолюции в Ассамблее ожидается уже в четверг, 22 июня.