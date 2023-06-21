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В ПАСЕ в четверг рассмотрят две важные резолюции по Украине - нардеп

Киев • УНН

 • 948543 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в четверг, 22 июня, будут рассматриваться две очень важные резолюции - о недопуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде и о политических последствиях агрессии рф против Украины. Об этом сообщил в среду нардеп и член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

В ПАСЕ в четверг рассмотрят две важные резолюции по Украине - нардеп

Цитата

«Завтра в ПАСЕ будет рассматриваться две очень важные резолюции по Украине. Первая под названием – “Захватническая война против Украины – участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже 2024”. Вторая – "Политические последствия агрессии российской федерации против Украины"», - написал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа поддержал проект резолюции о недопуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024, принятие резолюции в Ассамблее ожидается уже в четверг, 22 июня.

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