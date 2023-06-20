У ПАРЄ планують у четвер голосувати за недопуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Комітет ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа у понеділок підтримав проєкт резолюції про недопуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, ухвалення резолюції в Асамблеї очікується вже у четвер, 22 червня. Про це за підсумками голосування повідомила голова комітету ПАРЄ, народна депутатка Євгенія Кравчук, пише УНН.
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"Комітет ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа, який очолюю, одноголосно підтримав проект резолюції щодо недопуску російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі", - написав Кравчук у Facebook.
Деталі
З її слів, згідно з проектом резолюції, Асамблея:
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- стверджує, що участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у нинішньому контексті є неприпустимою та буде використана як інструмент пропаганди;
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- переконана, що спроба МОК встановити набір критеріїв, що дозволяють участь таких спортсменів як нейтральних, не може забезпечити необхідних гарантій і не стане відповіддю, гідною цінностей, закріплених в Олімпійській хартії;
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- закликає МОК зберегти позицію, висловлену в 2022 році, і заборонити участь російських і білоруських спортсменів у Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі та усіх інших великих спортивних заходах доти, поки триває війна агресії проти України.
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За результатами роботи у понеділок, з її слів, вдалося посилити формулювання резолюції.
"З нетерпінням чекаємо на затвердження відповідних дебатів на пленарному засіданні Асамблеї та на ухвалення резолюції вже цього четверга. Знаємо, що Міжнародний олімпійський комітет уважно слідкує за процесом, та сподіваємось на рішучість ПАРЄ в цьому питанні", - написала Кравчук.
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