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В ПАСЕ планируют в четверг голосовать за недопуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде

Киев • УНН

 • 1161226 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа в понедельник поддержал проект резолюции о недопуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024, принятие резолюции в Ассамблее ожидается уже в четверг, 22 июня. Об этом по итогам голосования сообщила председатель комитета ПАСЕ, народный депутат Евгения Кравчук, пишет УНН.

В ПАСЕ планируют в четверг голосовать за недопуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде

Цитата

"Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа, который возглавляю, единогласно поддержал проект резолюции о недопуске российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - написал Кравчук в Facebook.

Детали

По ее словам, согласно проекту резолюции, Ассамблея:

  • утверждает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешнем контексте недопустимо и будет использовано как инструмент пропаганды;
  • убеждена, что попытка МОК установить набор критериев, позволяющих участие таких спортсменов в качестве нейтральных, не может обеспечить необходимых гарантий и не станет ответом, достойным ценностей, закрепленных в Олимпийской хартии;
  • призывает МОК сохранить позицию, высказанную в 2022 году, и запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже и всех других крупных спортивных мероприятиях до тех пор, пока продолжается война агрессии против Украины.

По результатам работы в понедельник, по ее словам, удалось усилить формулировку резолюции.

"С нетерпением ждем утверждения соответствующих дебатов на пленарном заседании Ассамблеи и принятия резолюции уже в этот четверг. Знаем, что Международный олимпийский комитет внимательно следит за процессом, и надеемся на решительность ПАСЕ в этом вопросе", - написала Кравчук.

Напомним

ПАСЕ рассмотрит соучастие беларуси в депортации украинских детей.

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