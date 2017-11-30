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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2333 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2606 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82357 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74960 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88643 просмотра

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11 марта, 06:00 • 120222 просмотра

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В Польше пообещали представить весной отчет о расследовании Смоленской катастрофы

В Польше пообещали представить весной отчет о расследовании Смоленской катастрофы

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич пообещал представить весной отчет о расследовании Смоленской катастрофы, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Я обязательно доведу до завершения расследование Смоленской катастрофы, отчет подкомиссии, который представят весной, будет полностью достоверным, и в его основе будут только доказательные материалы", - заявил А.Мацеревич.

Он отметил, что материалы и выводы расследования позволяют с уверенностью сказать, что трагедия не была случаем.

"Скажу так: те материалы и выводы расследования, которые у нас есть, позволяют с уверенностью сказать, что это не был случай", - сказал министр.

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А.Мацеревич заверил, что в отчете будут представлены только достоверные факты.

"... Отчет наверняка будет представлено, и это будет полностью достоверный доклад, в основе которой будут доказательные материалы, а не гипотезы и предположения, что самолет, размах крыльев которого составляет примерно 40 метров, перевернулся с ног на голову на высоте 5 или 6 метров над землей, то есть в основе документа будет не чушь, а правда", - заявил министр.

Справка УНН: Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства - всего 96 человек, включая 7 членов экипажа.

Самолет Ту-154, выполнявший рейс из Варшавы в Смоленск, при заходе на посадку в сложных метеорологических условиях при невыясненных обстоятельствах опустился на критически малую высоту, задел левым крылом березу на высоте 4 метра от уровня земли и разбился на расстоянии 350-500 м от начала посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, левее на 150 метров.

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