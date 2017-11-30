У Польщі пообіцяли представити навесні звіт про розслідування Смоленської катастрофи

“Я обов’язково доведу до завершення розслідування Смоленської катастрофи, звіт підкомісії, що представлять весною, буде повністю достовірним, і в його основі будуть тільки доказові матеріали”, — заявив А.Мацєревич.

Він зазначив, що матеріали і висновки розслідування дозволяють з впевненістю сказати, що трагедія не була випадком.

“Скажу так: ті матеріали та висновки розслідування, що ми маємо, дозволяють з впевненістю сказати, що це не був випадок”, — сказав міністр.

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А.Мацєревич запевнив, що у звіті будуть представлені лише достовірні факти.

“... Звіт напевно буде представлено, і це буде повністю достовірна доповідь, в основі якої будуть доказові матеріали, а не гіпотези і припущення, що літак, розмах крил якого становить приблизно 40 метрів, перевернувся з ніг на голову на висоті 5 чи 6 метрів над землею, тобто в основі документа будуть не нісенітниці, а правда”, — заявив міністр.

Довідка УНН: Смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Унаслідок катастрофи загинув президент Польщі Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів та представників духовенства - всього 96 осіб, включно з 7 членами екіпажу.

Літак Ту-154, який здійснював рейс з Варшави до Смоленська, під час заходу на посадку в складних метеорологічних умовах за нез'ясованих обставин опустився на критично малу висоту, зачепив лівим крилом березу на висоті 4 метри від рівня землі і розбився на відстані 350-500 м від початку посадкової смуги аеродрому Смоленськ-Північний, лівіше на 150 метрів.