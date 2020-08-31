В Польше во время взрыва в доме погибли четыре человека

“По сообщению пожарной охраны, четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва и пожара в частном доме в Белостоке. Трагедия произошла в трехэтажном доме на улице Каштановой. Причина взрыва пока неизвестна. Может, взорвался газ. На территории работают десять пожарных расчетов, в том числе поисковая группа. Район был обыскан. Все указывает на то, что жертв больше нет”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине в общежитии военного учебного центра в пгт Десна произошел взрыв. Один военный погиб, а еще несколько человек, включая гражданское лицо — девушку, получили ранения.