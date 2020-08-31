У Польщі під час вибуху у будинку загинули чотири людини

“За повідомленням пожежної охорони, чотири людини, в тому числі дитина, загинули в результаті вибуху і пожежі в приватному будинку в Білостоці. Трагедія сталася в триповерховому будинку на вулиці Каштановій. Причина вибуху поки невідома. Може, вибухнув газ. На території працюють десять пожежних розрахунків, в тому числі пошукова група. Район був обшуканий. Все вказує на те, що жертв більше немає”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні у гуртожитку військового навчального центру в смт Десна стався вибух. Один військовий загинув, а ще кілька осіб, включно з цивільною особою — дівчиною, отримали поранення.