Около 8% населения страны: в каких городах Польши больше всего проживает украинцев

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 17514 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 54270 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 96139 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 130889 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 129313 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 281640 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136284 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123078 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 381444 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84551 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 5404 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 10226 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 3726 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 14351 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 14251 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 281628 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 302995 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 381432 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 357636 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 403502 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 1644 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81291 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114791 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134392 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173081 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Около 8% населения страны: в каких городах Польши больше всего проживает украинцев

Киев • УНН

 • 328278 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. К началу 2022 года в Польше проживало примерно два миллиона украинцев, однако из-за полномасштабной войны их количество существенно возросло. По данным польской пограничной службы, с 24 февраля польскую границу пересекли более пяти миллионов украинцев. Правда, часть из них переехали в другие страны. Об этом сообщает Информационный портал Польши со ссылкой на исследование Uniи Metropolii Polskich, информирует УНН.

Около 8% населения страны: в каких городах Польши больше всего проживает украинцев

Детали 

В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн человек, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.

Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:

• В Жешуве - 37% от общего количества жителей города.
• В Гданьске - 34%, в Катовице–33%.
• Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.
• В Люблине - 20%.
• В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).
• Меньше всего привлекает украинцев Белосток, Лодзь и Быдгощ.

Дополнение 

В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81