Около 8% населения страны: в каких городах Польши больше всего проживает украинцев

Детали

В настоящее время в Польше находится примерно 3,4 млн человек, что составляет 8% населения страны. Чаще украинцы выбирают большие города, в которых легче найти жилье и работу.

Так, согласно исследованиям, наиболее популярны среди украинцев такие города:

• В Жешуве - 37% от общего количества жителей города.

• В Гданьске - 34%, в Катовице–33%.

• Во Вроцлаве и Кракове украинцы составляют по 23% от общего числа жителей.

• В Люблине - 20%.

• В Познани, Щецине и Варшаве (16%, 15% и 13% соответственно).

• Меньше всего привлекает украинцев Белосток, Лодзь и Быдгощ.

Дополнение

В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.