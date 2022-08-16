Близько 8% населення країни: у яких містах Польщі найбільше мешкає українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На початок 2022 року у Польщі проживало приблизно два мільйони українців, однак через повномасштабну війну їх кількість суттєво зросла. За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого польський кордон перетнули понад п’ять мільйонів українців. Щоправда, частина з них переїхали в інші країни. Про це повідомляє Інформаційний портал Польщі з посиланням на дослідження Uniі Metropolii Polskich, інформує УНН.
Деталі
Наразі у Польщі перебуває приблизно 3,4 млн осіб, що складає 8% від населення країни. Найчастіше українці обирають великі міста, у яких легше знайти житло та роботу.
Так, згідно з дослідженнями, найпопулярнішими серед українців є такі міста:
• У Жешуві – 37% від загальної кількості жителів міста.
• У Гданську – 34%, у Катовіце – 33%.
• У Вроцлаві та Кракові українці складають по 23% від загальної кількості жителів.
• У Любліні – 20%.
• У Познані, Щецині та Варшаві (16%, 15% та 13% відповідно).
• Найменше приваблює українців Білосток, Лодзь та Бидгощ.
Доповнення
В Україні з 15-16 серпня змінився графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискоряться – час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом - на 40 хвилин.