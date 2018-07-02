В Польше обнародовали засекреченный рапорт о газовых контрактах с Россией

Верховная палата контроля в 2011-2013 годы, по просьбе сейма Комиссии государственной казны, проверила заключения газовых контрактов и реализацию инвестиций, в частности речь шла о терминале сжиженного газа в городе Свиноустя. Контроль за 2006-2011 охватил Министерство экономики, Министерство государственной казны, Канцелярию премьер-министра и компании: PGNiG SA, GAZ-SYSTEM SA и Polskie LNG SA. После контроля информацию засекречено.

В феврале 2017 года действующее правительство в делах стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский обратился к председателю Верховной палаты контроля с просьбой снять гриф секретности с документов. Эта процедура продолжалась до июня этого года.

В рапорте Верховной палаты контроля утверждено, в частности, что переговоры, которые министр экономики Вальдемар Павляк проводил с Россией в 2009-2010 годах на тему ямальского контракта, происходили без необходимой разрешительной процедуры в форме утвержденной инструкции. После утверждения таких инструкций, их часть не была согласована с указаниями. Верховная палата контроля также обвинила тогдашнее ведомство экономики и управления Польской нефтегазовой компании (PGNiG) в том, что они не использовали полностью переговорные возможности и не пытались получить полезные для Польши условия с помощью некоторых уступок польской стороны.

Зато, положительно оценено сооружение терминала СПГ имени президента Леха Качиньского в городе Свиноустя, который действует с 2015 года.



Как сообщал УНН, если газовая директива Европейского Союза будет распространена на "Северный Поток-2", то он станет экономически не выгодным для строительства. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на пресс-брифинге 2 июля в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.