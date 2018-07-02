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В Польше обнародовали засекреченный рапорт о газовых контрактах с Россией

В Польше обнародовали засекреченный рапорт о газовых контрактах с Россией

Киев  •  УНН

 • 10615 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Польше обнародовали рапорт о газовых контрактах с Россией. До сих пор рапорт был недоступен для общественности. 2013 году его было засекречено по просьбе контролируемых субъектов. Среди них был, в частности, министр экономики Вальдемар Павляк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Верховная палата контроля в 2011-2013 годы, по просьбе сейма Комиссии государственной казны, проверила заключения газовых контрактов и реализацию инвестиций, в частности речь шла о терминале сжиженного газа в городе Свиноустя. Контроль за 2006-2011 охватил Министерство экономики, Министерство государственной казны, Канцелярию премьер-министра и компании: PGNiG SA, GAZ-SYSTEM SA и Polskie LNG SA. После контроля информацию засекречено.

В феврале 2017 года действующее правительство в делах стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский обратился к председателю Верховной палаты контроля с просьбой снять гриф секретности с документов. Эта процедура продолжалась до июня этого года.

В рапорте Верховной палаты контроля утверждено, в частности, что переговоры, которые министр экономики Вальдемар Павляк проводил с Россией в 2009-2010 годах на тему ямальского контракта, происходили без необходимой разрешительной процедуры в форме утвержденной инструкции. После утверждения таких инструкций, их часть не была согласована с указаниями. Верховная палата контроля также обвинила тогдашнее ведомство экономики и управления Польской нефтегазовой компании (PGNiG) в том, что они не использовали полностью переговорные возможности и не пытались получить полезные для Польши условия с помощью некоторых уступок польской стороны.

Зато, положительно оценено сооружение терминала СПГ имени президента Леха Качиньского в городе Свиноустя, который действует с 2015 года.

Как сообщал УНН, если газовая директива Европейского Союза будет распространена на "Северный Поток-2", то он станет экономически не выгодным для строительства. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на пресс-брифинге 2 июля в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

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