У Польщі оприлюднили засекречений рапорт про газові контракти з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Польщі оприлюднили рапорт про газові контракти з Росією. Досі рапорт був недоступний для громадськості. 2013 року його було засекречено на прохання контрольованих суб’єктів. Серед них був, зокрема, міністр економіки Вальдемар Павляк. Про це повідомляє УНН з посилання на "Польське радіо".
Верховна палата контролю у 2011-2013 роки, на прохання сеймової Комісії державної скарбниці, перевірила укладення газових контрактів та реалізацію інвестицій, зокрема йшлося про термінал зрідженого газу в місті Свіноустя. Контроль за 2006-2011 охопив Міністерство економіки, Міністерство державної скарбниці, Канцелярію прем’єр-міністра і компанії: PGNiG SA, GAZ-SYSTEM SA та Polskie LNG SA. Після контролю інформацію засекречено.
У лютому 2017 року повноважений уряд в справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський звернувся до голови Верховної палати контролю з проханням зняти гриф секретності з документів. Ця процедура тривала до червня цього року.
У рапорті Верховної палати контролю стверджено, зокрема, що переговори, які міністр економіки Вальдемар Павляк проводив з Росією у 2009-2010 роках на тему ямальського контракту, відбувалися без необхідної дозвільної процедури у формі затвердженої інструкції. Після затвердження таких інструкцій, їх частина не була узгоджена з вказівками. Верховна палата контролю також звинуватила тодішнє відомство економіки та управління Польської нафтогазової компанії (PGNiG) у тому, що вони не використали вповні перемовні можливості і не намагалися здобути корисні для Польщі умови за допомогою деяких поступок польської сторони.
Зате, позитивно оцінено спорудження терміналу ЗПГ імені президента Лєха Качинського в місті Свіноустя, який діє від 2015 року.
Як повідомляв УНН, якщо газова директива Європейського Союзу буде розповсюджена на "Північний Потік-2", то він стане економічно не вигідним для будівництва. Про це сказала Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на прес-брифінгу 2 липня у Києві, відповідаючи на питання журналістів.