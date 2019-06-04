В Польше неизвестный облил женщину едкой субстанцией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Польше неизвестный облил женщину едкой субстанцией. Пострадавшая получила ожоги головы и крупных фрагментов кожного покрова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Сейчас 45-летняя женщина находится в стабильном состоянии, ее допросили в больнице.
"По словам женщины, она не знает нападающего", - сообщили в Окружной прокуратуре в Гданьске.
Злоумышленника не удалось найти. Полиция просматривает видеозаписи с окраины, где было совершено покушение, и ищет тех, кто видел подозреваемого на велосипеде.
Местная прокуратура открыла следствие по статье о нанесении женщине тяжких повреждений. Виновнику грозит до 15 лет заключения. В дальнейшем неизвестно, какой субстанцией женщину облили. Не исключено, что это кислота.
Как сообщал УНН, недавно работник "Сумыхимпром" упал в чан с фосфорной кислотой и погиб.