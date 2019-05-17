Працівник "Сумихімпром" впав у чан з фосфорною кислотою і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Під час виконання ремонтних робіт один з працівників підприємства "Сумихімпром" впав у чан із сумішшю кислот і загинув. Про це повідомила прес-секретар прокурора Сумської області Наталя Науменко в коментарі кореспонденту УНН.
"За попередньою інформацією, проводились планові ремонтні роботи, і чоловік, який перебував на висоті 5 метрів, впав у чан із сумішшю кислот – це фосфорний відділ – фосфорна кислота й інші кислоти. Його звідти оперативно дістали, однак він в кареті швидкої допомоги помер", - зазначила Науменко.
За її словами, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 ККУ "Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою". Тривають слідчі дії, правоохоронці опитують свідків трагедії для встановлення обставин події.
При цьому вона додала, що чоловікові було 67 років.
Нагадаємо, 13 квітня в результаті вибуху на желатиновому заводі в Лисичанську обвалилась фасадна стіна будівлі, на місці загинула жінка.