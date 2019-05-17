Работник "Сумыхимпром" упал в чан с фосфорной кислотой и погиб

"По предварительной информации, проводились плановые ремонтные работы, и мужчина, который находился на высоте 5 метров, упал в чан со смесью кислот - это фосфорный отдел - фосфорная кислота и другие кислоты. Его оттуда оперативно вытащили, однако он в карете скорой помощи умер", - отметила Науменко.

По ее словам, открыто уголовное производство по части 2 статьи 272 УК "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Продолжаются следственные действия, правоохранители опрашивают свидетелей трагедии для установления обстоятельств происшествия.

При этом она добавила, что мужчине было 67 лет.

Напомним, 13 апреля в результате взрыва на желатиновом заводе в Лисичанске обвалилась фасадная стена здания, на месте погибла женщина.