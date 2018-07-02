В Польше не будут разбираться с необоснованными обвинениями в адрес украинских медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Комитет Сейма Польши по вопросам этики депутатов принял решение, что не будет рассматривать дело относительно высказываний вице-главы парламента Станислава Тишки о медицинских работников из Украины в эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оko.press.
Напомним, Тишка высказал мнение, что из-за трудоустройство вроде как менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей. Посольство Украины начало требовать извинений от Тишки за "ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев".
"Комиссия ознакомилась с заявлением по поводу высказываний вице-маршала Тишки. Комиссия приняла решение о не поддержке инициативы рассмотрения дела", - говорится в письме за подписью председателя комиссии Збигнева Сосновского.
Отмечено, что Тишка никоим образом не опубликовал доказательств своих обвинений в отношении медсестер или врачей из Украины.
"Министерство здравоохранения не знает ни одного случая смерти пациента из-за врачебной ошибки, низкой квалификации украинской медсестры. (...) Польские больницы не используют медсестер из Украины с квалификацией ниже, чем нужно. Медсестры из-за рубежа, которые в настоящее время работают в польских медицинских учреждениях, имеют право на занятие профессией ", - сообщили в польском Минздраве.
По данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали всего 82 медсестры и 8 акушерок, происходящих из Украины.
Как сообщал УНН, в Польше вице-спикера Сейма обвинили в ксенофобии в отношении украинских медсестер.