У Польщі не будуть розбиратися з необґрунтованими звинуваченнями на адресу українських медиків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Комітет Сейму Польщі з питань етики депутатів прийняв рішення, що не буде розглядати справу щодо висловлювань віце-маршалка парламенту Станіслава Тишки про медичних працівників з України в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оko.press.

Нагадаємо, Тишка висловив думку, що через працевлаштування начебто менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає більше людей. Посольство України почало вимагати вибачень від Тишки за "ксенофобську і примітивну спробу перекласти вину на іноземців".

"Комісія ознайомилася із заявою з приводу висловлювань віце-маршалка Тишки. Комісія прийняла рішення про непідтримку ініціативи розгляду справи, якої стосується прохання", - йдеться у листі за підписом голови комісії Збігнєва Сосновського.

Додано, що Тишка жодним чином не опублікував доказів своїх звинувачень стосовно медсестер або лікарів з України.

"Міністерство охорони здоров'я не знає жодного випадку смерті пацієнта через лікарську помилку, низьку кваліфікацію української медсестри . (...) Польські лікарні не використовують медсестер з України з кваліфікацією нижче, ніж потрібно. Медсестри з-за кордону, які в даний час працюють в польських медичних установах, мають право на заняття професією", - повідомили у польському МОЗ.

За даними польської Ради медсестер і акушерок, на початку 2018 року в країні працювали всього 82 медсестри і 8 акушерок, які походять з України.

Як повідомляв УНН, у Польщі віце-спікера Сейму звинуватили в ксенофобії щодо українських медсестер.

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