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В Польше назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинский автобус, который упал со склона и перевернулся в Подкарпатском воеводстве Польши, ехал со скоростью, по крайней мере дважды превышавшей дозволенную, поэтому и упал с дороги. Такие выводы сделали в прокуратуре, сообщает RMF 24, передает УНН.

В Польше назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом

Автобус ехал со скоростью не менее 70-80 км в час, а на этом участке предельная скорость - 30 км в час. Такие выводы вытекают из предварительного заключения эксперта, который присутствовал на месте происшествия, сообщила прокурор Марта Петковская.

Водитель попытался маневрировать, но с такой скоростью у него не было никаких шансов, пишет издание.

Завтра водитель будет допрошен, и ему будет предъявлено обвинение в ДТП, в результате которого погибли три человека, и многие пострадали. Прокурор также обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на три месяца, отмечает издание.

Такое превышение скорости, которое допустил водитель автобуса и совершил ДТП, как сообщается, предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до десяти лет.

Также указано, что у водителя была замена, но, как сообщили в прокуратуре, он сам провел всю дорогу за рулем от выезда из Львова. Он был трезв.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП есть украинцы. На место выехал украинский консул.

Водитель украинского автобуса был задержан.

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