У Польщі назвали попередню причину ДТП з українським автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український автобус, який впав зі схилу і перекинувся у Підкарпатському воєводстві Польщі, їхав зі швидкістю, яка щонайменше удвічі перевищувала дозволену, тому і впав з дороги. Такі висновки зробили в прокуратурі, повідомляє RMF 24, передає УНН.
Автобус їхав зі швидкістю не менше 70-80 км на годину, а на цій ділянці гранична швидкість - 30 км на годину. Такі висновки випливають з попереднього висновку експерта, який був присутній на місці події, повідомила прокурор Марта Петковська.
Водій спробував маневрувати, але з такою швидкістю у нього не було ніяких шансів, пише видання.
Завтра водій буде допитаний, і йому буде висунуто обвинувачення у ДТП, у результаті якої загинули три людини, і багато хто постраждав. Прокурор також звернеться до суду з клопотанням про арешт підозрюваного на три місяці, зазначає видання.
Таке перевищення швидкості, яке допустив водій автобуса та скоїв ДТП, як повідомляється, передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від одного до десяти років.
Також зазначено, що у водія була заміна, але, як повідомили в прокуратурі, він сам провів всю дорогу за кермом від виїзду зі Львова. Він був тверезий.
Нагадаємо, екскурсійний автобус, що перевозив в тому числі дітей з України в Австрію, напередодні ввечері впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі.
Польська поліція підтвердила, що серед загиблих і поранених в результаті ДТП є українці. На місце виїхав український консул.
Водій українського автобуса був затриманий.