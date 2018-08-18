У Польщі назвали попередню причину ДТП з українським автобусом

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український автобус, який впав зі схилу і перекинувся у Підкарпатському воєводстві Польщі, їхав зі швидкістю, яка щонайменше удвічі перевищувала дозволену, тому і впав з дороги. Такі висновки зробили в прокуратурі, повідомляє RMF 24, передає УНН.