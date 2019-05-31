В Польше врачи бьют тревогу из-за ожирения

Специалисты - участники научной конференции в Варшаве, на которой обсуждалась проблема ожирения, считают, что пациентов с ожирением необходимо охватить комплексным и координированным лечением.

Медики убеждены, что в Польше необходимо увеличить количество бариатрических операций, позволяющих уменьшить объем желудка и избавиться от избыточной массы тела. Одновременно необходимо предоставить пациентам дополнительную помощь в виде консультаций диетолога, психолога и занятий с инструктором по лечебной физкультуре.

По мнению профессора Анджея Будзиньского из Университетской больницы в Кракове, надо также изменить отношение самих врачей в Польше к бариатрическим операциям. Многие из них не советуют пациентам такую форму лечения патологического ожирения, поскольку не уверены в ее эффективности. А это ошибка, - считает профессор Будзиньский.

Эксперты обращают внимание на то, что среди людей, страдающих ожирением, всё больше молодежи и подростков в возрасте 14-16 лет. Проблему усугубляет сидячий образ жизни, в основном, проведение времени у компьютера, и увлечение фастфудом.



Как сообщал УНН, ожирение становится глобальной проблемой.