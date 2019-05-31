У Польщі лікарі б'ють на сполох через ожиріння
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Майже 700 тисяч людей у Польщі страждають так званим патологічним ожирінням, яке потребує операційного втручання, яке допомагає схуднути і запобігти серйозним захворюванням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
Фахівці - учасники наукової конференції у Варшаві, на якій обговорювалася проблема ожиріння, вважають, що пацієнтів з ожирінням необхідно охопити комплексним і координованим лікуванням.
Медики переконані, що в Польщі необхідно збільшити кількість баріатричних операцій, що дозволяють зменшити обсяг шлунка і позбутися від надлишкової маси тіла. Одночасно необхідно надати пацієнтам додаткову допомогу у вигляді консультацій дієтолога, психолога і занять з інструктором з лікувальної фізкультури.
На думку професора Анджея Будзіньскє з Університетської лікарні в Кракові, треба також змінити ставлення самих лікарів в Польщі до баріатричних операцій. Багато з них не радять пацієнтам таку форму лікування патологічного ожиріння, оскільки не впевнені в її ефективності. А це помилка, - вважає професор Будзіньскє.
Експерти звертають увагу на те, що серед людей, які страждають ожирінням, все більше молоді і підлітків у віці 14-16 років. Проблему поглиблює сидячий спосіб життя, в основному, проведення часу біля комп'ютера, і захоплення фастфудом.
Як повідомляв УНН, ожиріння стає глобальною проблемою.