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В Польше из-за выжигания травы погиб человек

Киев • УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала года Польше в результате выжигания травы погиб один человек, 11 травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.

В Польше из-за выжигания травы погиб человек

"Один человек мертв и одиннадцать - с ожогами", - сообщили в государственной пожарной службе Польши.

Сообщается, что с начала года по всей Польше в результате сжигания травы вспыхнуло почти 10 000 пожаров. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда выжигание травы привело к гибели 7 человек, 81 был ранен.

В 2019 наибольшее количество пожаров, вызванных сжиганием травы, произошло в воеводствах: Мазовецком - почти 1650, Подкарпатском - 1500 и Малопольском - более 1300.

Стоит отметить, что выжигание травы в Польше запрещено. За это грозит заключение до 12 лет.

Как сообщал УНН, за выходные на Буковине произошло более 30 пожаров.

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