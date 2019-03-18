В Польше из-за выжигания травы погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала года Польше в результате выжигания травы погиб один человек, 11 травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.
"Один человек мертв и одиннадцать - с ожогами", - сообщили в государственной пожарной службе Польши.
Сообщается, что с начала года по всей Польше в результате сжигания травы вспыхнуло почти 10 000 пожаров. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда выжигание травы привело к гибели 7 человек, 81 был ранен.
В 2019 наибольшее количество пожаров, вызванных сжиганием травы, произошло в воеводствах: Мазовецком - почти 1650, Подкарпатском - 1500 и Малопольском - более 1300.
Стоит отметить, что выжигание травы в Польше запрещено. За это грозит заключение до 12 лет.
Как сообщал УНН, за выходные на Буковине произошло более 30 пожаров.