У Польщі через випалювання трави загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку року Польщі в результаті випалювання трави загинула одна людина, 11 травмовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.
"Одна людина мертва і одинадцятеро - з опіками", - повідомили у державній пожежній службі Польщі.
Повідомляється, що від початку року по всій Польщі внаслідок спалювання трави спалахнуло майже 10 тисяч пожеж. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді спалювання трави призвело до загибелі 7 осіб, 81 була поранена.
У 2019 найбільша кількість пожеж, викликаних спалюванням трави, сталась у воєводствах: Мазовєцькому - майже 1 650, Підкарпатському - 1 500 і Малопольському - понад 1 300.
Варто зазначити, що випалювання трави у Польщі заборонено. За це загрожує ув’язнення до 12 років.
Як повідомляв УНН, За вихідні на Буковині сталося понад 30 пожеж.