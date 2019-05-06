В Польше из-за подозрительной сумки эвакуировали пассажиров поезда из Киева

В подозрительной сумке, как обнаружили польские правоохранители, были игрушки. Никто из пассажиров поезда не сознался во владении чемоданом.



Стоит отметить, что туристы, которые ехали в поезде, сообщали, что во время эвакуации был полных хаос.



"Они держали нас без информации течение 1,5 часа в закрытом поезде. Позже они объявили об эвакуации первых двух вагонов, а затем и всего поезда. Спросив, что произошло, мы получили ответ:" Пожалуйста, сделайте это самостоятельно. Можно пойти на автобус или позвонить в такси. Люди с их багажом, с колясками шли по рельсам, и никто ничего не предоставил. В Медыке состоялась борьба за свободные места в автобусах и такси", - сообщил один из туристов.



Как сообщал УНН, из торгового центра Харькова эвакуировали более тысячи граждан.