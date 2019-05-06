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У Польщі через підозрілу сумку евакуювали пасажирів потягу з Києва

У Польщі через підозрілу сумку евакуювали пасажирів потягу з Києва

Київ • УНН

 • 9050 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Польщі митники через підозрілу сумку евакуювали 500 пасажирів потягу Київ – Перемишль. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rzeszow.Wyborcza.

У підозрілій сумці, як виявили польські правоохоронці, були іграшки. Ніхто з пасажирів потягу не зізнався у володінні валізою. 

Варто відзначити, що туристи, які їхали у потязі, повідомляли, що під час евакуації був повних хаос.

"Вони тримали нас без інформації протягом 1,5 години в закритому поїзді. Пізніше вони оголосили про евакуацію перших двох вагонів, а потім і всього поїзда. Запитавши, що сталося, ми отримали відповідь: "Будь ласка, зробіть це самостійно. Можна піти на автобус або зателефонувати в таксі. Люди з їхнім багажем, з дитячими візками йшли по рейках, і ніхто нічого не надав. У Медиці відбулася боротьба за вільні місця в автобусах і таксі", - повідомив один з туристів. 

Як повідомляв УНН, з торговельного центру Харкова евакуювали більше тисячі громадян. 

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