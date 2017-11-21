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В полиции заявили, что радикалы привлекли подростков к погромам лотерей

В полиции заявили, что радикалы привлекли подростков к погромам лотерей

Киев  •  УНН

 • 12376 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Нападавшим на лотерейные точки грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины , передает УНН.

Реальный срок заключения могут получить 15 подростков, привлеченных к радикальным акций.

“В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступила информация, что на ул. Щербакивского несколько десятков молодых крушат заведение по продаже лотерей. По вызову немедленно выехали усиленные наряды полиции.

За противоправные действия правоохранители задержали 15 молодых ребят и доставили в управление полиции. Активисты, преимущественно 1999-2003 годов рождения, отказались давать какие-либо показания относительно своих действий, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины”, — говорится в сообщении полиции.

Поздно вечером в Шевченковский управления полиции в поддержку доставленных подошло около 50 человек в балаклавах.

“Агрессивно настроенные молодые люди начали ломать забор и пытались попасть на территорию управления, при этом бросали петарды в полицейских и применили слезоточивый газ. Во время инцидента неизвестные повредили лобовое стекло служебного автомобиля”, — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате инцидента телесные повреждения получили двое полицейских и восемь активистов.

По факту нападения на лотерейный заведение открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, такие нападения на учреждения лотерей, с участием детей происходят в этом месяце уже не впервые. В частности, 6 ноября на офис государственного оператора лотерей “М.С.Л.” в центре столицы напали “титушки”. Незнакомцы представились членами ОО “Национальный корпус”, который с их слов объединяет волонтеров, бойцов АТО и националистов, но при этом большинству из них на вид лет 15-20.

В М.С.Л. назвали эти акции проплаченными и объяснили, что на лотерейном рынке Украины уже несколько лет продолжается конкурентная борьба между “М.С.Л.” и “УНЛ”. Последний пытается выжить с рынка “М.С.Л.” и стать монополистом рынка. Но “М.С.Л.” пока не кажется, что и привело к агрессивным способов ведения войны со стороны оппонента.

Эксперты отмечают, что участие детей в радикальных митингах и проплаченных акциях навсегда раскладывает их еще не сформированную психику и рассказали, как уберечь ребенка от них.

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