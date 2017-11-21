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У поліції заявили, що радикали залучили підлітків до погромів лотерей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Нападникам на лотерейні точки загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції України, передає УНН

Реальний термін ув’язнення можуть отримати 15 підлітків, яких залучено до радикальних акцій.

“До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшла інформація, що на вул. Щербаківського кілька десятків молодиків трощать заклад із продажу лотерей. За викликом негайно виїхали посилені наряди поліції.

За протиправні дії правоохоронці затримали 15 молодих хлопців та доставили до управління поліції. Активісти, переважно 1999-2003 років народження, відмовилися надавати будь-які свідчення щодо своїх дій, посилаючись на ст. 63 Конституції України”, — йдеться у повідомлення поліції.

Пізно ввечері до Шевченківського управління поліції на підтримку доставлених підійшло близько 50 осіб у балаклавах.

“Агресивно налаштовані молодики почали ламати паркан та намагалися потрапити на територію управління, при цьому кидали петарди у працівників поліції та застосували сльозогінний газ. Під час інциденту невідомі пошкодили лобове скло службового автомобіля”, — додали у прес-службі.

Зазначається, що внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських та восьмеро активістів.

За фактом нападу на лотерейний заклад відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, такі напади на заклади лотерей, за участю дітей, відбуваються цього місяця вже не вперше. Зокрема, 6 листопада на офіс державного оператора лотерей “М.С.Л.” в центрі столиці напали “тітушки”. Незнайомці представилися членами ГО “Національний корпус”, який з їх слів об’єднує волонтерів, бійців АТО і націоналістів, але при цьому більшості з них на вигляд років 15-20.

У М.С.Л. назвали ці акції проплаченими і пояснили, що на лотерейному ринку України вже кілька років триває конкурентна боротьба між “М.С.Л.” і “УНЛ”. Останній намагається вижити з ринку “М.С.Л.” і стати монополістом ринку. Але “М.С.Л.” поки не здається, що і призвело до агресивних способів ведення війни з боку опонента.

Експерти наголошують, що участь дітей в радикальних мітингах і проплачених акціях назавжди розкладає їх ще не сформовану психіку та розповіли, як уберегти дитину від них.

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