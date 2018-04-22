В полиции прокомментировали сожжение лагеря ромов в Киеве

"Заявлений никто не писал", - отметили в полиции, комментируя инцидент на Лысой горе.

По словам правоохранителей, они не в курсе относительно дальнейших планов относительно рейдов националистической организации против незаконных проявлений, запланированных на следующую неделю.

Напомним, в субботу представители националистической организации разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве, а их вещи сожгли.