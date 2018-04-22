У поліції прокоментували спалення табору ромів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. До поліції Києва через інцидент зі спаленням табору ромів на Лисій горі заяв не надходило. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП міста Києва.
"Заяв ніхто не писав", - зазначили у поліції, коментуючи інцидент на Лисій горі.
За словами правоохоронців, вони не в курсі щодо подальших планів щодо рейдів націоналістичної організації проти незаконних проявів, запланованих на наступний тиждень.
Нагадаємо, в суботу представники націоналістичної організації розігнали табір ромів на Лисій горі у Києві, а їхні речі спалили.