В полиции показали видео, как депутат Арьев нарушает правила дорожного движения

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 20682 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 48489 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 72371 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 86712 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 111066 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 143127 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 108897 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135323 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187834 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 285285 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 159896 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 147811 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 129666 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 184038 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 129561 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 130034 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 184520 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 416180 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 373394 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 458140 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 15830 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 16260 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 26228 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 36440 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 42339 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В полиции показали видео, как депутат Арьев нарушает правила дорожного движения

Киев • УНН

 • 12953 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. На видео машина, что, как сообщается, принадлежит народному депутату Владимиру Арьеву, осуществляет разворот в неустановленном месте, нарушая ПДД. Запись обнародовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в ответ на вчерашний пост Арьева в Facebook, в котором тот сравнил патрульную полицию с ГАИ, передает УНН.

В полиции показали видео, как депутат Арьев нарушает правила дорожного движения

"16.04.2018 года, в связи с проведением мероприятий в Киеве, КГГА приняло решение об ограничении движения транспортных средств по улице Крещатик. В общем, Крещатик перекрывается практически каждый выходной день и все (даже гости столицы) знают об этом", - пояснил правоохранитель.

По его словам, движение транспорта переправляется и на другие улицы, в соответствии с ограничением.

"Просматривая видео, мы можем увидеть, что водители других транспортных средств, выполняя требования ПДД, осуществляют поворот направо и только господин Арьев, как член ПАСЕ (одним из принципов деятельности которой является обеспечение верховенства права), решает осуществить разворот в неустановленном месте, создавая препятствие для других участников движения и заставляя их изменить скорость движения. По моему мнению, - это достаточно грубое нарушение не только ПДД, но и прав других граждан-участников дорожного движения", - подчеркнул Билошицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель-нарушитель ПДД избил полицейского в Киеве

Он рассказал, что своими действиями Арьев, фактически, создал угрозу другим участникам дорожного движения и его действия могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации. За указанное правонарушение может быть составлен соответствующий протокол и осуществлено временное изъятие удостоверения водителя, поскольку санкция соответствующей статьи закона предусматривает возможное лишение водителя права управления авто на срок от 6 месяцев до одного года.

Однако, по словам Билошицкого, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации - он был привлечен к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота.

"Владимир Игоревич пишет сравнение с Европой, но я никогда не видел, чтобы народные избранники европейских стран, нарушая правила, называли это "формальностью" и обосновывали занятость в исполнении (бесспорно) важного дела - подготовке сюжета телепередачи", - написал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89