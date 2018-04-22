У поліції показали відео, як депутат Ар’єв порушує правила дорожнього руху

КИЇВ. 22 квітня. УНН. На відео машина, що, як повідомляється, належить народному депутату Володимиру Ар’єву, здійснює розворот у невстановленому місці, порушуючи ПДР. Запис оприлюднив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у відповідь на вчорашній пост Ар’єва у Facebook, в якому той порівняв патрульну поліцію з ДАІ, передає УНН.