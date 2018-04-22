У поліції показали відео, як депутат Ар’єв порушує правила дорожнього руху
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На відео машина, що, як повідомляється, належить народному депутату Володимиру Ар’єву, здійснює розворот у невстановленому місці, порушуючи ПДР. Запис оприлюднив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у відповідь на вчорашній пост Ар’єва у Facebook, в якому той порівняв патрульну поліцію з ДАІ, передає УНН.
“16.04.2018 року, у зв’язку із проведенням заходів у м.Києві, КМДА прийняло рішення про обмеження руху транспортних засобів вулицею Хрещатик. Загалом, Хрещатик перекривається, практично, кожного вихідного дня і всі (навіть гості столиці) знають про це”, — пояснив правоохоронець.
За його словами, рух транспорту переправляється і на інші вулиці, відповідно до обмеження.
“Переглядаючи відео, ми можемо побачити, що водії інших транспортних засобів, виконуючи вимоги ПДР, здійснюють поворот праворуч і лише пан Ар‘єв, як член ПАРЄ (одним із принципів діяльності якої є забезпечення верховенства права), вирішує здійснити розворот у невстановленому місці, створюючи перешкоду для інших учасників руху і змушуючи їх змінити швидкість руху. На мою думку, — це досить грубе порушення не тільки ПДР, а й прав інших громадян-учасників дорожнього руху”, — наголосив Білошицький.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Водій-порушник ПДР побив поліцейського у Києві
Він розповів, що своїми діями Ар‘єв, фактично, створив загрозу іншим учасникам дорожнього руху і його дії могли бути кваліфіковані як створення аварійної ситуації. За вказане правопорушення може бути складений відповідний протокол та здійснено тимчасове вилучення посвідчення водія, оскільки санкція відповідної статті закону передбачає можливе позбавлення водія права керування судом на строк від 6 місяців до одного року.
Проте, за словами Білошицького, патрульними поліцейськими дії водія були розцінені за більш м’якою кваліфікацією — його було притягнуто до відповідальності за невиконання вимог дорожнього знаку, який забороняв здійснення повороту.
“Володимир Ігорович пише порівняння з Європою, але я ніколи не бачив, щоб народні обранці європейських країн, порушуючи правила, називали це „формальністю“ і обґрунтовували занятістю у виконанні (безперечно) важливої справи — підготовки сюжету телепередачі”, — написав він.